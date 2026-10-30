Vaccini e contrasto antimicrobico resistenza, progetto Apmarr a Velletri

(Adnkronos) – Nell’ambito dell’Open day vaccinale organizzato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Roma 6 all’interno della campagna antinfluenzale 2026 – 2027, Apmarr – Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare Aps-Ets partecipa con il proprio progetto nazionale Match 2026, che intende promuovere la cultura della prevenzione vaccinale e sensibilizzare i cittadini sul ruolo delle vaccinazioni nel contrasto all’antimicrobico resistenza (Amr). L’Open day si svolgerà sabato 31 ottobre, dalle ore 9 alle 13, presso il Distretto H5 della Asl Roma 6, in via San Biagio 19/21 a Velletri. Il progetto Match – informa una nota – si inserisce nel percorso che Apmarr porta avanti da anni per diffondere informazioni scientificamente corrette sul valore della prevenzione, in continuità con le precedenti edizioni del progetto Prevenire con la vaccinazione. Nel 2026, il programma amplia il proprio ambito di intervento, approfondendo il legame tra prevenzione vaccinale e antimicrobico resistenza, ovvero la capacità dei microrganismi di resistere ai farmaci utilizzati per contrastare le infezioni, rendendo alcune di esse più difficili da trattare. "Le vaccinazioni rappresentano uno dei più importanti traguardi della ricerca scientifica e uno degli strumenti più efficaci per proteggere la salute individuale e collettiva – dichiara Antonella Celano, presidente di Apmarr Aps-Ets – Prevenire le infezioni significa anche contribuire a ridurre il ricorso agli antibiotici e limitarne l’utilizzo inappropriato. È importante ricordare, infatti, che gli antibiotici non sono efficaci contro i virus: assumerli per trattare infezioni virali non porta benefici e può favorire lo sviluppo dell’antibiotico-resistenza, rendendo alcune infezioni batteriche più difficili da curare”. Promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza delle vaccinazioni è fondamentale a ogni età, non soltanto durante l’infanzia, ma anche in età adulta e soprattutto tra le persone maggiormente esposte al rischio di complicanze. Ridurre l’incidenza di alcune infezioni attraverso la prevenzione vaccinale – sottolineano da Apmarr – può contribuire, infatti, a limitare le complicanze e la necessità di trattamenti antibiotici, favorendo un uso più appropriato di questi farmaci e contribuendo al contrasto dell’Amr. "Con il progetto Match vogliamo rendere più comprensibile il legame tra vaccinazioni e contrasto all’antimicrobico resistenza, portando l’attenzione su un tema che coinvolge l’intera collettività – aggiunge Celano – Una corretta informazione è essenziale per aiutare le persone a comprendere il valore della prevenzione e a confrontarsi con i professionisti sanitari, così da poter compiere scelte consapevoli per la propria salute". Nel corso dell’Open day – si legge – sarà possibile sottoporsi alle vaccinazioni antinfluenzale, anti-Covid e antipneumococcica. Sarà, inoltre, possibile prenotare ulteriori vaccinazioni facoltative, tra cui quella contro l’Herpes zoster, previa valutazione medica. Per offrire ai cittadini l’opportunità di ricevere informazioni sulla prevenzione vaccinale saranno presenti Cristina Foschi, coordinatrice del Centro vaccinale del Distretto H5 di Velletri della Asl Roma 6, e Luis Severino Martin Martin, reumatologo e presidente del Crei – Collegio reumatologi italiani. La collaborazione tra associazioni di pazienti e servizi sanitari territoriali costituisce un elemento importante per facilitare l’accesso alle informazioni e alle opportunità di prevenzione. Un impegno particolarmente significativo per le persone che convivono con patologie croniche o condizioni di maggiore fragilità, per le quali la prevenzione e il confronto con i professionisti sanitari possono svolgere un ruolo rilevante nella tutela della salute. Con Match 2026, Apmarr sviluppa un percorso nazionale di informazione e sensibilizzazione che mette in relazione la prevenzione vaccinale e il contrasto all’antimicrobico resistenza. Il programma prevede la diffusione di contenuti scientificamente corretti attraverso i canali social dell’associazione, l’organizzazione di due giornate di sensibilizzazione con possibilità di accedere alle vaccinazioni e attività di comunicazione a supporto delle iniziative. Accanto agli appuntamenti sul territorio, la diffusione di contenuti informativi consentirà di approfondire il tema dell’Amr e di promuovere una migliore comprensione del contributo che le vaccinazioni possono offrire nella prevenzione delle infezioni e nella riduzione del ricorso agli antibiotici. Match 2026 punta così a integrare informazione e occasioni concrete di prevenzione, valorizzando il contributo delle associazioni di pazienti e dei professionisti sanitari. Per ulteriori informazioni sul progetto e sulle attività dell’associazione è possibile consultare il sito www.apmarr.it e i canali social ufficiali di Apmarr.

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