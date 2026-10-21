Usa-Russia, Putin annuncia rilascio Hubbard: Witkoff ringrazia

(Adnkronos) – Il presidente russo, Vladimir Putin, ha annunciato il rilascio di Stephen Hubbard, cittadino americano detenuto in Russia, dove era stato condannato a sei anni di carcere con l'accusa di aver combattuto come mercenario al fianco degli ucraini. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Ria Novosti, secondo cui Hubbard si trova già all'aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo. Secondo l'agenzia di stampa Tass, l'inviato statunitense Steve Witkoff ha ringraziato Putin per il rilascio.

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