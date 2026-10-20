Urtato da camion mentre lavora su cestello, muore operaio 47enne

(Adnkronos) – Incidente mortale sul lavoro questa mattina a Sarezzo, in provincia di Brescia. La vittima è un operaio di 47 anni, titolare di una ditta individuale, impegnato nello stabilimento di Acciaierie Venete. Mentre era impegnato sul cestello, l'uomo poco prima delle 7 sarebbe stato urtato da un camion, restando schiacciato. Trasportato d'urgenza agli Spedali Civili di Brescia, è morto poco dopo. Oltre al 118, sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri di Gardone Val Trompia e tecnici dell'Ats.

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