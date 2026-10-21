Ucraina, Calenda: “Mi unisco allo sciopero della fame di Picierno su situazione Oleshky’

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Sciopero della fame per Carlo Calenda. Oggi, mercoledì 21 ottobre, il segretario di Azione ha annunciato che si unirà alla protesta di Pina Picierno per richiamare l'attenzione sulla situazione nella città ucraina di Oleshky: "Da oggi a mezzanotte, aderisco allo sciopero della fame promosso da Pina Picierno per richiamare l'attenzione internazionale su quanto sta accadendo a Oleshky, città ucraina dove migliaia di persone sono intrappolate in un territorio occupato dall'esercito russo, senza accesso regolare a cibo e medicine", ha scritto Calenda sul proprio profilo X. "L'ultimo convoglio con i beni essenziali è arrivato il 26 maggio. Chi resta rischia di morire di fame, chi prova a scappare rischia di saltare su una mina. L'iniziativa è lodevole e nonviolenta. In Italia c'è chi chiede ogni giorno 'più diplomazia'. Questa è un’azione diplomatica. Vediamo quanti si uniranno", ha concluso Calenda.

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