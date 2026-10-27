Ucciso a coltellate in pieno centro città a Olbia

(Adnkronos) – Omicidio oggi, martedì 27 ottobre, nel pomeriggio a Olbia, dove un uomo, in pieno centro della città, è stato ucciso a coltellate. Sul posto i Carabinieri del Reparto territoriale di Olbia. La vittima sarebbe di origini baresi. Sono in corso ricerche in tutta la città.

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