Treviso, famiglia con quattro bambini intossicata dal monossido di carbonio: ricoverati nella notte

(Adnkronos) – Nel corso della notte di oggi, mercoledì 28 ottobre, una intera famiglia di Loria (Treviso), composta dai due genitori e i loro quattro figli, è stata trasportata in ospedale dal Suem 118 per intossicazione da monossido di carbonio. Il gas sarebbe stato prodotto da un braciere utilizzato per riscaldare l’appartamento abitato dalla famiglia ricoverata. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Castelfranco Veneto e di Asolo, insieme ai carabinieri, per prestare soccorso e mettere in sicurezza l’area. Si tratta del secondo episodio di intossicazione da monossido di carbonio registrato in poche ore in provincia di Treviso, dopo quello avvenuto a Follina, dove sette persone della stessa famiglia erano rimaste coinvolte in un episodio analogo, causato da un braciere utilizzato per cucinare.

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