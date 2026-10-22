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Terremoto, Saccone (Cinecittà): “Il cinema racconta anche le tragedie dando speranza”

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Terremoto, Saccone (Cinecittà): “Il cinema racconta anche le tragedie dando speranza”

Gio, 22/10/2026 - 17:59

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(Adnkronos) – "Il disagio giovanile c'è e ogni generazione ha avuto il suo. Noi cerchiamo di coltivare i talenti dei giovani e Cinecittà, nel suo piccolo, cerca di scoprirli e sostenerli". Lo ha detto Antonio Saccone, presidente di Cinecittà, durante la presentazione di 'Short Attacks', la call per talenti del cortometraggio dedicata al decennale del sisma che ha colpito il Centro Italia, promossa da Cinecittà con Rai Cinema e struttura commissariale Sisma Centro Italia, presentata alla Festa del Cinema di Roma. "Come Cinecittà siamo orgogliosi in questo senso", ha aggiunto Saccone, "e il cinema è uno strumento straordinario per raccontare e raccontarsi. Dando speranza, perché lo fa anche quando racconta le tragedie". 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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