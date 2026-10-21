Terremoto oggi in Sicilia, scossa di magnitudo 3.8 a Milo: avvertito in tutta la provincia di Catania

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata avvertita pochi minuti fa a Milo, in provincia di Catania. Precisamente, l'Ingv l'ha registrata alle ore 08:49. La scossa è stata registrata dalla Sala operativa dell'Ignv a una profondità di 4 km e avvertita in diversi centri del catanese. Tra questi – come emerge dai messaggi condivisi dai cittadini sui social network – a Paternò,
Nicolosi, Acireale,
Giarre.
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di Redazione 3 Mer, 21/10/2026 - 12:26