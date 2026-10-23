Terremoto in Sicilia, tripla scossa nel mar Tirreno Meridionale: avvertita a Palermo e sulla costa

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Tre scosse di terremoto di magnitudo 5, 3.6 e 4.3 si sono verificate a distanza di pochi minuti, rispettivamente alle 12:19, 11:56 e alle 11:51, come riporta l'Ingv sui propri canali ufficiali. Un'ora prima c'era stato un altro sisma sempre nella stessa zona di magnitudo 3.3 alle 11:04. Gli esperti hanno localizzato la scossa di magnitudo 3.3 a 9 chilometri di profondità mentre l'altra a 24 chilometri di profondità. Non risultano segnalazioni di danni a cosa o persone, ma il sisma – in particolare la seconda scossa – è stata avvertita distintamente a Palermo, Milazzo e nei comuni della costa e fino a Messina, come scrivono molti utenti sui social. "E' stata forte ed è durata tanto", si legge in alcuni commenti. Segnalazioni anche da Acireale e addirittura da Catanzaro, anche se sentita più lieve.

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