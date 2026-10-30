Terremoto in provincia di Chieti, sciame sismico a Palena da oltre 48 ore

(Adnkronos) – Una serie si terremoti interessa da oltre 48 ore il territorio di Palena, nel Chietino, dove tra il 27 e il 29 ottobre sono state registrate diverse scosse, con magnitudo comprese tra 2.0 e 2.6. La sequenza ha portato all'apertura del Centro operativo comunale (Coc). "Siccome si tratta di uno sciame sismico – dice all'Adnkronos il sindaco Maria Antonietta Verna – da ieri mattina abbiamo attivato il Coc, dopo esserci sentiti con la Prefettura, anche per rassicurare la popolazione. Per fortuna è tutto tranquillo. Stiamo facendo sopralluoghi e monitorando la situazione. Oggi solo piccole scosse, 5-6 stamattina ma di bassissima entità". La prima segnalata dall'Ingv – Istituto nazionale di Fisica e Vulcanologia risale al 27 ottobre alle ore 3.30 ed è stata di magnitudo 2.2. Poi, ce ne sono state altre, di eguale intensità, alle 5.58 e alle 9.11. L'attività sismica è proseguita nei giorni a seguire: il 28 ottobre, alle 20.28, con magnitudo di 2.0; il 29 ottobre sono stati registrati altri eventi alle 1.43 di 2.6 e alle 4.29 di 2.0. Altre due scosse, di magnitudo 2.2, sono state rilevate alle 6.37 e nel pomeriggio, alle 15.14 e alle 15.48. Un terremoto di magnitudo 3 è stato registrato, inoltre, nella serata di ieri nell'Aquilano, con epicentro a circa due chilometri a est di Barete, a una ventina di chilometri dal capoluogo abruzzese.

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