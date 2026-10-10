Strage in Usa, uomo armato uccide 8 persone e poi si toglie la vita: tra le vittime 2 bambini

(Adnkronos) – Un uomo armato ha ucciso otto persone, tra cui due bambini, all'interno e nei pressi di un'abitazione a Erie, città nel nord dello Stato americano della Pennsylvania. È quanto riferisce l'emittente locale Erie News Now, la quale precisa che il sospettato si è verosimilmente tolto la vita. La polizia è stata chiamata sul posto venerdì intorno alle 17.00, dopo che alcuni testimoni avevano visto un uomo sparare con una pistola all'esterno dell'abitazione, prima di entrarvi.

Due donne sono state trovate morte in strada, indica Erie News Now. All'arrivo dei poliziotti, il sospettato si è barricato all'interno e sono stati uditi colpi d'arma da fuoco mentre gli agenti gli ordinavano di arrendersi. All'interno sono stati scoperti i corpi di diverse vittime, oltre a quello del sospettato, che avrebbe rivolto l'arma contro di sé. Contattata dall'Afp, la polizia di Erie non ha voluto rilasciare commenti per il momento.

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