Salute

Spagna, bus precipita per 20 metri: 41 feriti, la metà sono gravi

AdnKronos

Spagna, bus precipita per 20 metri: 41 feriti, la metà sono gravi

Dom, 25/10/2026 - 18:40

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(Adnkronos) –
Sono almeno 41 le persone rimaste ferite in Spagna, di cui la metà in modo grave, dopo che il bus sul quale viaggiavano è precipitato in una scarpata per venti metri dopo uno scontro con un'auto. Lo riferisce Cadena Ser spiegando che l'incidente è avvenuto a Fogars de Montclus, nella provincia di Barcellona. Il Servizio Medico di Emergenza (Sem) Catalano ha attivato 15 ambulanze, due elicotteri medici e 3 squadre dei vigili del fuoco.  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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