Sondaggio politico, centrosinistra avanti e Fratelli d’Italia primo partito

(Adnkronos) – Centrosinistra in vantaggio sul centrodestra di quasi un punto. E' il duello secondo il sondaggio Swg per il Tg La7, con le intenzioni di voto oggi, 26 ottobre, in caso di elezioni. Fratelli d'Italia, guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si conferma ampiamente primo partito con il 29,3% nella coalizione completata da Forza Italia (7,4%), Lega (5,4%), Noi Moderati (1%) e Sud chiama Nord (1%). In totale, il centrodestra arriva al 44,1%. Il centrosinistra, invece, vale il 44,9% con il contributo del Pd della segretaria Elly Schlein (20,6%), del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte (12,4%), Verdi Sinistra (6,3%), Italia viva (2,3%), +Europa (1,4%), Avanti Psi (1%) e altre formazioni che portano un complessivo 0,9%. Fuori dai due poli rimangono Futuro Nazionale di Roberto Vannacci (5,6%) e Azione di Carlo Calenda (3,1%).

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