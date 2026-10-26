Sinner giocherà il Six Kings Slam, l’annuncio a sorpresa di Jannik

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Jannik Sinner giocherà il Six Kings Slam. Oggi, lunedì 26 ottobre, il tennista azzurro, ancora alle prese con l'infortunio al ginocchio che lo tiene fuori dai campi dalla finale di Wimbledon vinta contro Alexander Zverev, ha annunciato, a sorpresa, la data del suo ritorno in campo, che avverrà a Riad per partecipare al ricchissimo torneo esibizione a cui arriva da bicampione in carica. Sinner ha ripostato in una storia pubblicata sul proprio profilo ufficiale Instagram un post che annunciava la sua presenza nel ricchissimo torneo esibizione in programma a Riad: "La star del tennis Jannik Sinner ritorna in campo per partecipare al torneo Six Kings Slam", si legge sul post condiviso su Instagram. Il torneo, inizialmente previsto dal 21 al 24 ottobre, si disputerà dal 27 al 30 dicembre, con il rinvio che era legato alle preoccupazioni per la sicurezza e alle difficoltà organizzative emerse nella regione mediorientale. Sinner arriverà al torneo da bicampione in carica, avendo vinto le precedenti due edizioni, e proverà a difendere il titolo. Al momento comunque il tabellone annunciato non prevede l'azzurro, c'è da chiarire quindi al posto di chi entrerà Sinner, che dopo il suo precedente forfait era stato sostituito da Learner Tien. Nel caso in cui subentrasse all'americano giocherebbe nei quarti di finale contro Alex De Minaur, per poi scontrarsi con Novak Djokovic in semifinale. Nell'altro ramo del tabellone Alexander Zverev, destinato a sorpassare proprio Sinner in testa al ranking Atp, se la vedrà con Taylor Fritz e il vincente affronterà Carlos Alcaraz. Il Six Kings Slam è per distacco l'esibizione più ricca di sempre. Ogni partecipante riceve 'all'ingresso' 1,5 milione di dollari soltanto per presentarsi a Riad, mentre il vincitore si porta a casa ulteriori 4,5 milioni. Il totale quindi è di una vincita potenziale di 6 milioni di euro. La partecipazione di Sinner al Six Kings Slam cambia inevitabilmente il calendario di Jannik. Il tennista azzurro aveva previsto di rientrare direttamente nel 2027, partecipando a uno dei tornei preparatori agli Australian Open, primo Slam dell'anno in programma dall'11 al 31 gennaio. L'ipotesi era che Sinner potesse disputare il torneo di Brisbane, fissato dal 3 al 10 gennaio, ma la sua partecipazione all'esibizione di Riad mette tutto in dubbio. Possibile che Sinner preferisca giocare un'altra singola esibizione, proprio come avvenuto lo scorso anno con Alcaraz in Corea del Sud, per non sovraccaricare il ginocchio. Sinner è fermo dalla vittoriosa finale di Wimbledon dello scorso 12 luglio sul tedesco Alexandre Zverev. L'infortunio al ginocchio destro lo ha già costretto a rinunciare ai tornei sul cemento in Nord America di Montreal, Cincinnati e Us Open e alla trasferta asiatica a Pechino e Shanghai. In quest'ultima parte di stagione non sarà in campo ai tornei di Vienna e Parigi e alle Atp Finals di Torino. Sinner perderà anche la prima posizione del ranking mondiale a favore del tedesco Alexander Zverev.

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