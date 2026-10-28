Sinner, Binaghi tifa per la permanenza di Cahill: “È insostituibile”

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Angelo Binaghi 'tifa' per Darren Cahill. Il presidente della Fitp ha detto la sua sul futuro dello staff tecnico di Jannik Sinner che, secondo indiscrezioni arrivate dall'Inghilterra, sembra intenzionato a scegliere Magnus Norman, ex allenatore di Stan Wawrinka, appena ritiratosi all'Atp di Basilea, per sostituire l'australiano come supercoach al fianco di Simone Vagnozzi. "Io faccio il tifo per Cahill perché secondo me è insostituibile", ha detto Binaghi in un'intervista al Tg1, "è bene che affianco a lui ci sia sempre un allenatore che è stato un giocatore di buon livello, prima Cahill e poi Norman. In secondo luogo c'è bisogno che sia anche un buono psicologo". "Non è un superuomo come Djokovic o un giocatore di grandissima forza come Nadal, è uno che deve continuare a costruirsi il fisico", ha spiegato Binaghi parlando del problema al ginocchio di Sinner, che lo ha costretto a rimanere fuori dai campi dalla finale di Wimbledon vinta contro Zverev, con l'azzurro che dovrebbe rientrare a fine dicembre in occasione del Six Kings Slam,ricchissimo torneo-esibizione di scena a Riad.

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