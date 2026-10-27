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Serie A, oggi Roma-Cagliari – Diretta

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Serie A, oggi Roma-Cagliari – Diretta

Mar, 27/10/2026 - 19:48

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(Adnkronos) – Torna in campo la Serie A. Oggi, martedì 27 ottobre, allo Stadio Olimpico di Roma si affrontano i giallorossi padroni di casa guidati in panchina da Gian Piero Gasperini e il Cagliari allenato da Fabio Pisacane. I capitolini sono reduci dal pareggio per 3-3 al Maradona con il Napoli, mentre i sardi hanno perso in casa per 2-0 con il Bologna. In classica la Roma è terza a quota 18 insieme al Milan, mentre il Cagliari è ottavo con 13 punti come il Torino.  Nel prossimo turno di Serie A, la Roma affronterà l'Udinese in trasferta mentre il Cagliari sarà impegnato di nuovo all'Olimpico ma contro la Lazio. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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