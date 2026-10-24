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Serie A, oggi Napoli-Roma – Diretta

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Serie A, oggi Napoli-Roma – Diretta

Sab, 24/10/2026 - 16:55

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(Adnkronos) – Big match in Serie A. Oggi, sabato 24 ottobre, il Napoli ospita la Roma – in diretta tv e streaming – allo stadio Maradona nell'ottava giornata di campionato. Gli azzurri di Allegri sono reduci dalla vittoria contro il Bodo Glimt in Champions League, battuto per 4-3 in casa, mentre in campionato erano stati battuti dal Venezia per 1-0. I giallorossi di Gasperini invece sono reduci da due vittorie casalinghe: contro il Genoa in campionato per 2-0 e con lo Slovan Bratislava in Champions per 4-0.  Nella prossima giornata di Serie A, il Napoli sfida il Monza in trasferta mentre la Roma se la vedrà in casa con il Cagliari.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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