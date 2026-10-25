Serie A, oggi Inter-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – L'Inter torna protagonista in Serie A. Oggi, domenica 25 ottobre, i nerazzurri sfidano la Fiorentina – in diretta tv e streaming – a San Siro nell'ottava giornata di campionato. La squadra di Chivu è reduce dal sofferto successo di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, battuto 1-0 nella terza giornata, mentre in campionato ha superato 3-1 il Bologna al Dall'Ara. Quella di Vanoli invece, subentrato in corsa a Grosso sulla panchina viola, aveva perso nettamente in casa con il Como per 3-1. La sfida tra Inter e Fiorentina è in programma oggi, domenica 25 ottobre, alle 12.30. Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Pio Esposito, Thuram. All. Chivu.

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Jiménez, Dragusin, Pongracic, Viery; Ndour, Fagioli, Oulai; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Vanoli. Inter-Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. La partita sarà visibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

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