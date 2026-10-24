Serie A, oggi Como-Sassuolo: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Torna in campo il Como. Oggi, sabato 24 ottobre, la squadra di Cesc Fabregas ospita il Sassuolo guidato in panchina da Alberto Aquilani in un match dell'ottava giornata di Serie A. I lariani sono reduci dalla grande vittoria per 4-1 in Champions League contro il Manchester United, mentre gli emiliani sono stati battuti per 4-2 a Frosinone nello scorso turno di campionato. In classifica il Como è quinto con 14 punti, mentre il Sassuolo è tredicesimo a quota 8. Ecco le probabili formazioni di Como-Sassuolo, in campo alle 15: COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Kempf, Ramón, Valle; Milla, Perrone; Caqueret, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas. SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Berardi, Sebastiano Esposito, Laurienté. Allenatore: Aquilani. Il match tra Como e Sassuolo sarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn e potrà essere seguito in streaming attraverso l'app ufficiale della piattaforma

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