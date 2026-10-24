Selvaggia Lucarelli accusa: “Sta col potere”, Fedez risponde: “Ma che stai a dì?”

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Si riaccende lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Fedez. L'opinionista si era schierata apertamente con Marracash, al centro delle critiche per la sua netta presa di posizione dopo i disordini di Milano, e aveva attaccato Fedez, che aveva invece invitato a diffidare dal sostegno dei rapper. Il botta e risposta a distanza si è arricchiato di una nuova pagina dopo che Lucarelli ha pubblicato un articolo sul suo blog 'Vale tutto' dal titolo "Marracash sta con un’idea di futuro, Fedez sta col potere". Un'accusa che non è piaciuta al rapper, che ha voluto rispondere a tono dagli studi del suo podcast 'Pulp Podcast': "Io chiedo a Selvaggia Lucarelli in che modo io sarei asservito al potere e in che modo io guadagni dal potere", ha detto in un video postato sulla pagina ufficiale, accompagnato dall'esplicita didascalia "Selvaggia Lucarelli, ma che stai a dì?". "In tutte le mie attività economiche imprenditoriali non ho alcun tipo di rapporto con politici e partiti, non prendo soldi da nessun partito politico, non ho commesse statali, non lavoro con la Rai, non ho commesse pubbliche", prima di attaccare Lucarelli per il suo lavoro come opinionista al Grande Fratello Vip.

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