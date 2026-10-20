Scuola, occupato a Roma Iss Leopoldo Pirelli: ragazzi alla finestra con maschere

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Occupato oggi martedì 20 ottobre l'Istituto di istruzione superiore Leopoldo Pirelli di Roma. I ragazzi hanno esposto uno striscione a una finestra dell'immobile: 'Pirelli occupato – I mostri del Pirelli' e si sono affacciati con delle maschere sul viso. E' stato anche acceso un fumogeno rosso. L'Istituto d'Istruzione Superiore Tecnico Economico – Tecnologico – Linguistico ha una sede in via Rocca di Papa e un'altra in via Assisi, in quelli che erano i locali della fabbrica dismessa della Pirelli.

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