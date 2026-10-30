Sarah Ferguson, il ritorno a sorpresa dopo lo scandalo Epstein: avvistata a Londra

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Sarah Ferguson è apparsa in pubblico per la prima volta dopo mesi, accompagnata dalle figlie, la principessa Eugenie e la principessa Beatrice. L'ex duchessa di York, che si è tenuta lontana dai riflettori a causa dello scandalo Epstein, che l'ha coinvolta dopo aver rivelato la sua stretta amicizia con il pedofilo morto suicida in carcere, non si è sottratta ai fotografi al suo arrivo, ieri, nella chiesa di St Paul a Londra. L'avvistamento di Fergie, che era stata fotografata l'ultima volta in uno chalet austriaco all'inizio di quest'anno, è avvenuto mentre partecipava a una cerimonia commemorativa a Knightsbridge per il suo ex fidanzato Paddy McNally, a distanza di mesi dal suo funerale che si tenne a luglio e al quale Sarah non aveva partecipato. La duchessa è apparsa leggermente nervosa al suo ingresso in chiesa – scrive l'Express – ma ha comunque sorriso ai fotografi. Le sue figlie Eugenie e Beatrice, insieme ai rispettivi mariti, erano al fianco della madre. La comparsa di Eugenie e Beatrice con Sarah potrebbe sorprendere molti – rileva il tabloid – dopo che alcune indiscrezioni suggerivano che stessero cercando di evitare qualsiasi apparizione pubblica che potesse coinvolgerle in controversie riguardanti i genitori. Si ritiene inoltre che il loro rapporto di sorelle si sia incrinato negli ultimi mesi. L'uscita di ieri arriva inoltre a poche settimane dalla rivelazione che le sorelle avevano fatto visite segrete alla nuova casa in affitto della madre nelle Home Counties. In precedenza, Sarah si trovava all'estero, probabilmente per evitare i riflettori. L'ex duchessa ebbe una relazione con McNally prima di incontrare Andrew Mountbatten-Windsor. I due si conobbero dopo che Fergie fu incaricata di prendersi cura dei giovani figli di McNally, Sean e Rollo, in seguito alla morte della moglie, Anne, nel 1980. L'amicizia fra McNally e l'ex duchessa è restata sempre profonda, tanto che il manager dell'ospitalità della Formula Uno aveva permesso a Sarah di usare le sue case in Svizzera e nel sud della Francia nell'ultimo anno, in modo che potesse mantenere un basso profilo. Si ritiene inoltre che l'ex pilota abbia lasciato all'ex fidanzata afflitta dai debiti gran parte della propria ingente eredità.

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