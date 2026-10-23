Santa Caterina. Il sindaco annuncia istituzione di bus navetta per consentire agli anziani di visitare i defunti al Cimitero

SANTA CATERINA. Servizio di bus navetta per gli anziani che hanno bisogno di recarsi al cimitero comunale per la visita ai loro cari defunti. Un servizio molto utile e richiesto che ha annunciato il sindaco Giuseppe Natale.

Il servizio è stato reso possibile grazie alla collaborazione con la Croce Rossa Italiana ed è previsto ogni sabato con bus da 8 posti, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, con partenze ogni mezz’ora da Piazza Marconi verso l’ingresso principale del Cimitero comunale.

Previsto anche il servizio di ritorno, per agevolare gli spostamenti dei cittadini in entrambe le direzioni. “Si tratta – ha spiegato il sindaco – di un servizio pensato per essere vicini alla comunità e rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini”.