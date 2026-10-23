San Cataldo. Il M5S: “Massimo supporto al sindaco e al consiglio comunale per difendere il reparto di Lungodegenza dell’Ospedale Raimondi”

SAN CATALDO. Anche il Movimento 5 Stelle di San Cataldo si schiera con il sindaco in quella che ormai sta sempre più assumendo i contorni di una vera e propria battaglia per la difesa del reparto di lungodegenza dell’Ospedale Maddalena Raimondi di San Cataldo.

In una nota il M5S di San Cataldo ha detto a chiare lettere: “Giù le mani dal nostro ospedale! La salute pubblica è un diritto inalienabile e la comunità di San Cataldo non farà un passo indietro. Massimo supporto al Sindaco e a tutto il Consiglio Comunale in questa battaglia per difendere il reparto di Lungodegenza del Raimondi. Se sarà necessario mobilitarsi, noi ci saremo. Condividiamo e facciamo sentire la nostra voce!”.