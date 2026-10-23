San Cataldo. La Consulta Giovanile si mobilita per promuovere un Comitato Cittadino per chiedere il potenziamento dell’Ospedale “Maddalena Raimondi”

SAN CATALDO. “Il Maddalena Raimondi è un patrimonio della nostra comunità: servono più servizi, più personale e investimenti certi. Per questo vogliamo costruire un fronte trasversale e capace di veicolare istanze presso l’ASP di Caltanissetta e la Regione Siciliana.”

Lo afferma la Consulta Giovanile di San Cataldo che ha deciso di promuovere la nascita di un comitato cittadino per chiedere il potenziamento dello storico ospedale sancataldese. L’iniziativa si inserisce in una stagione in cui, in tutta Europa, sono sempre più spesso le ragazze e i ragazzi a mobilitarsi per i diritti fondamentali e per il futuro dei propri territori. Per la Consulta, difendere l’ospedale significa difendere il diritto a restare: una comunità senza servizi sanitari adeguati è una comunità che spinge i suoi giovani ad andare via. Garantire cure di qualità vicino casa è la condizione minima perché chi nasce e cresce a San Cataldo possa scegliere di costruire qui la propria vita.

La Consulta invita associazioni, parrocchie, partiti, movimenti, sindacati, realtà del volontariato e singoli cittadini ad aderire al comitato, inviando una mail all’indirizzo consultagiovanilesancataldo@gmail.com indicando nome della realtà aderente e un recapito di riferimento. Una volta raccolte le adesioni, il comitato condividerà con tutte le realtà aderenti un piano d’azione e una piattaforma di richieste da sottoporre alle istituzioni.