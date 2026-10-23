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Lampedusa: rifiuti speciali pericolosi, denunciato il sindaco

Redazione

Lampedusa: rifiuti speciali pericolosi, denunciato il sindaco

Ven, 23/10/2026 - 18:34

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Il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, e il coordinatore del servizio di raccolta dei rifiuti sono stati denunciati alla Procura di
Agrigento dopo un’ispezione nel centro comunale di raccolta di contrada Imbriacola.

I carabinieri del Centro Anticrimine Natura, insieme ai militari della tenenza di Lampedusa e ai tecnici dell’Arpa, hanno riscontrato rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi depositati direttamente sul terreno, fuoriuscite di percolato dai cassoni e autocarri carichi rimasti a lungo nell’impianto.

Le contestazioni riguardano il deposito incontrollato e la miscelazione di rifiuti speciali, oltre all’omessa vigilanza sul funzionamento della struttura. L’area e’ stata sottoposta a sequestro preventivo. Gli accertamenti erano scattati dopo un esposto dell’ex sindaco Bernardino De Rubeis. 

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