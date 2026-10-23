Terremoto nel Tirreno Meridionale, due scosse di magnitudo 3.3 e 4.3: avvertite anche a Caltanissetta

CALTANISSETTA – Due scosse di terremoto sono state registrate oggi, venerdì 23 ottobre, nell’area del Mar Tirreno Meridionale, al largo delle coste siciliane. I due eventi sismici, di magnitudo 3.3 e 4.3, si sono verificati a distanza di circa un’ora l’uno dall’altro e sono stati rilevati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Secondo i dati diffusi, la prima scossa, di magnitudo 3.3, è stata localizzata a una profondità di 9 chilometri, mentre la seconda, più intensa, di magnitudo 4.3, ha avuto origine a 24 chilometri di profondità.

Il movimento tellurico è stato avvertito anche a Caltanissetta, soprattutto da alcune persone che si trovavano ai piani più alti degli edifici, dove le oscillazioni sono risultate maggiormente percepibili.

Qualche momento di apprensione si è registrato in alcuni istituti scolastici cittadini, dove è stata valutata, a titolo precauzionale, l’eventuale necessità di procedere all’evacuazione degli studenti. Una possibilità successivamente rientrata, senza che si rendesse necessario attivare le procedure di allontanamento dagli edifici.

Anche al Palazzo di Giustizia di Caltanissetta alcune persone avrebbero percepito la scossa. La circostanza avrebbe portato a valutare l’eventuale ricorso ai piani di evacuazione, senza tuttavia determinare situazioni di panico o particolari criticità.

Nessun danno a persone o cose risulta segnalato nel capoluogo nisseno. Il terremoto è stato dunque percepito soltanto da una parte della popolazione, senza conseguenze per la città.

Anche nelle aree interessate dai due eventi sismici, secondo le prime informazioni, non risultano segnalazioni di danni a persone o strutture.