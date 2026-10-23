Investe motociclista e fugge senza prestare soccorso, nel Siracusano 83enne denunciato dai Carabinieri

I carabinieri della stazione di Ortigia hanno denunciato in stato di libertà per lesioni, fuga e omissione di soccorso a seguito di incidente stradale, un 83enne, originario di Floridia ma residente a Siracusa. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell’Arma, il 20 settembre scorso in corso Gelone, a Siracusa, il pensionato alla guida della propria auto avrebbe investito un 54enne che si trovava in sella a uno scooter. Dopo l’impatto, però, l’83enne sarebbe scappato senza prestare soccorso. Le indagini, immediatamente scattate, hanno consentito di risalire all’anziano che è stato denunciato. (Loc/Adnkronos)