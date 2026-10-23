Controlli dei Carabinieri nel quartiere Borgo Nuovo a Palermo, deferite 90 persone

Occupazione abusiva di immobili, spaccio di droga e violazioni alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: i carabinieri hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere palermitano “Borgo Nuovo” e deferito in stato di liberta’ oltre 90 persone. Nel dettaglio, i militari hanno riscontrato diverse allacciamenti abusivi alla rete elettrica, contestando il reato di furto di energia a 21 persone, mentre 71 persone sono state denunciate per l’invasione abusiva di terreni o edifici. Nel corso di una perquisizione domiciliare i carabinieri hanno denunciato un uomo di 58 anni trovato in possesso di 2 piante e 4 involucri di marijuana e di una carabina su cui sono stati disposti accertamenti. Inoltre nel corso delle verifiche alle attivita’ commerciali della zona, un uomo di 31 anni (dipendente dell’esercizio e gia’ sottoposto a detenzione domiciliare con permesso lavorativo) e’ stato denunciato per falso materiale perche’ sorpreso con un documento d’identita’ privo del microchip. In una attivita’ di ristorazione, invece, su 6 dipendenti 3 sono stati sorpresi senza regolare contratto di lavoro e l’assenza del Documento di valutazione dei rischi e delle figure di garanzia per la sicurezza hanno comportato sanzioni e ammende per 69 mila euro. L’operazione ha visto l’impiego sinergico dei militari delle Compagnie di Carini e Partinico, della Compagnia di Intervento Operativo del 12 Reggimento “Sicilia”, dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Sicilia”, del Nucleo Radiomobile, delle unita’ cinofile e dei reparti specializzati Nas e Nila e un elicottero del 9 Nucleo. (AGI)