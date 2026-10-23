Serradifalco. La poetessa Anna Naro premiata al Concorso “Il Parnaso – Premio Angelo La Vecchia” con la lirica “Il Filo di Vetro”

SERRADIFALCO. Si è svolta al Teatro Sociale di Canicattì la cerimonia di premiazione della XI^ edizione del Concorso Internazionale di Poesia “Il Parnaso – Premio Angelo La Vecchia”. Tra i premiati Anna Licia Naro di Serradifalco, originaria di San Cataldo, che ha conseguito il secondo posto assoluto nella sezione “La Poesia Oltre le Barriere” con la lirica inedita “Il Filo di Vetro”.

Il diploma è stato conferito da Gero La Vecchia. Poetessa, artista poliedrica e organizzatrice di eventi dal percorso costantemente premiato con numerosi primi posti assoluti in concorsi nazionali e internazionali, Anna Naro è stata recentemente insignita del titolo di Accademico Benemerito della Cultura e del Secondo Premio Fotografia Targa Martin “Il Baronetto” conferitole a Palermo dal Dance Club by Lam dal presidente A.M. Li Mandri. Inoltre è anche autrice della silloge “Melodie del cuore” e insignita della Targa alla Carriera con Lode conferita dal console Aldo Vizzini. È attualmente impegnata nella stesura di un nuovo libro dal titolo “Una storia, un libro”, tratto da una storia vera.