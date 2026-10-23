Caltanissetta, in auto con carico pericoloso sul tetto e parabrezza incrinato: conducente sanzionato dalla Polizia sulla SS626

Gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta, nell’ambito dei servizi di controllo volti a garantire la sicurezza della circolazione, hanno sanzionato il conducente di un’autovettura che viaggiava sulla strada statale 626 in condizioni di palese e grave precarietà. Il conducente stava, infatti, effettuando un trasporto di masserizie, giocattoli e vari oggetti in modo del tutto inidoneo: il carico accumulato sul tetto del mezzo era privo di qualsiasi ancoraggio sicuro, determinando un rischio concreto per gli utenti della strada. Inoltre, il parabrezza del mezzo presentava vistose incrinature, un difetto strutturale che ne comprometteva la idoneità alla circolazione. Al trasgressore sono state elevate le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa, con il contestuale ripristino delle condizioni di sicurezza del mezzo e del carico. Per la rimozione degli oggetti è stato necessario l’intervento di personale del Soccorso Stradale.