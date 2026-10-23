Il Movimento Sommatino Vince: “Dissesto finanziario, basta propaganda. Guardiamo ai fatti”

SOMMATINO. Attraverso una nota Emilio Manò del Movimento Sommatino Vince interviene sul tema del dissesto finanziario. Di seguito il testo integrale della nota.

“In questi giorni assistiamo all’ennesimo show politico: quello che resta della maggioranza e l’opposizione cantano vittoria per l’approvazione di un semplice rendiconto. La realtà è un’altra: Approvare un rendiconto è un atto formale, non significa affatto aver chiuso la partita del dissesto né aver risanato le casse comunali.

La nomina del commissario straordinario regionale è solo un passaggio temporaneo. Con le ultime indagini della Procura della Repubblica, la gestione passata e presente dovrà fare i conti con la verità: presto l’arrivo di un commissario prefettizio farà chiarezza oltre ogni narrazione di comodo. Prima di raccontare ai cittadini che “il giardino è fiorito”, ricordiamoci che c’è ancora molto da scavare e da controllare. Chi arriverà sui conti metterà in luce la vera situazione. I cittadini meritano trasparenza, non propaganda.” Emilio Manaò, Movimento Sommatino Vince.