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Il Movimento Sommatino Vince: “Dissesto finanziario, basta propaganda. Guardiamo ai fatti”

Redazione 3

Il Movimento Sommatino Vince: “Dissesto finanziario, basta propaganda. Guardiamo ai fatti”

Ven, 23/10/2026 - 09:12

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SOMMATINO. Attraverso una nota Emilio Manò del Movimento Sommatino Vince interviene sul tema del dissesto finanziario. Di seguito il testo integrale della nota.

“In questi giorni assistiamo all’ennesimo show politico: quello che resta della maggioranza e l’opposizione cantano vittoria per l’approvazione di un semplice rendiconto. La realtà è un’altra: Approvare un rendiconto è un atto formale, non significa affatto aver chiuso la partita del dissesto né aver risanato le casse comunali.

La nomina del commissario straordinario regionale è solo un passaggio temporaneo. Con le ultime indagini della Procura della Repubblica, la gestione passata e presente dovrà fare i conti con la verità: presto l’arrivo di un commissario prefettizio farà chiarezza oltre ogni narrazione di comodo. Prima di raccontare ai cittadini che “il giardino è fiorito”, ricordiamoci che c’è ancora molto da scavare e da controllare. Chi arriverà sui conti metterà in luce la vera situazione. I cittadini meritano trasparenza, non propaganda.” Emilio Manaò, Movimento Sommatino Vince.

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