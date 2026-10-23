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Tragedia nel Messinese: perde la vita a 18 anni in un incidente in scooter, grave l’amico

Redazione 3

Tragedia nel Messinese: perde la vita a 18 anni in un incidente in scooter, grave l’amico

Ven, 23/10/2026 - 09:26

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 Un ragazzo di 18 anni è morto e un ventenne è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto intorno alle 4 del mattino nella zona di San Gregorio, a Capo d’Orlando, nel Messinese. Secondo una prima ricostruzione, i due giovani viaggiavano a bordo di uno scooter quando il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo durante il sorpasso di un camion, finendo sull’asfalto. Per il diciottenne non c’è stato nulla da fare. L’amico è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale “Barone Romeo” di Patti, dove avrebbe riportato diverse fratture. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e gli accertamenti finalizzati a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. (ITALPRESS). 

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