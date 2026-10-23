Nuovo Ospedale di Gela, Recuperati 130 milioni di euro. Ora si lavorerà per completare il finanziamento con altri 100 milioni. L’on. Rosetta Cirrone Cipolla: “Dalle parole ai fatti”

L’On. Rosetta Cirrone Cipolla – Deputata regionale di Forza Italia, ha annunciato che, relativamente al nuovo ospedale di Gela sono stati recuperati 130 milioni di euro e che ora servono altri 100 milioni per completare il finanziamento. Ciò è stato reso possibile grazie all’azione del Governo regionale su impulso politico e richiesta da parte della stessa deputata regionale.

«Abbiamo ripristinato in questa manovra – ha detto l’on. Cirrone Cipolla – le risorse destinate al nuovo ospedale di Gela. Un risultato fondamentale per il nostro territorio, frutto di un lavoro politico e istituzionale concreto, portato avanti con determinazione. Innanzitutto, abbiamo stanziato 16 milioni di euro per la progettazione e, con questa manovra, abbiamo recuperato i 130 milioni di euro di fondi FSC che erano stati precedentemente destinati ad altre emergenze. Risorse che tornano finalmente nella disponibilità del progetto del nuovo ospedale di Gela. Un risultato reso possibile grazie all’impegno dell’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, e del presidente della Regione, Renato Schifani, che ha accolto la mia richiesta di un intervento storico, capace di cambiare concretamente le prospettive della sanità del nostro territorio.

A entrambi rivolgo il mio ringraziamento per l’attenzione dimostrata verso Gela e verso un comprensorio che attende da troppo tempo una struttura ospedaliera moderna, adeguata ai bisogni dei cittadini. Oggi abbiamo recuperato 130 milioni di euro e abbiamo già stanziato 16 milioni per la progettazione. Adesso lavoreremo per individuare gli ulteriori 100 milioni necessari a completare il finanziamento dell’opera. È questo il percorso che dobbiamo portare avanti, con responsabilità e senza perdere altro tempo”.

Secondo l’on. Cirrone Cipolla “Per troppi anni il nuovo ospedale di Gela è stato evocato, annunciato e utilizzato anche come tema di campagna elettorale, senza che i cittadini potessero vedere concretamente realizzarsi questa prospettiva. Oggi, invece, grazie alle risorse individuate e agli impegni assunti dal Governo regionale, il progetto comincia ad avere basi finanziarie sempre più concrete.

Adesso bisogna procedere con la consegna definitiva della progettazione, con le procedure relative alle aree interessate e con tutti gli adempimenti necessari per arrivare alla gara e all’apertura del cantiere nel più breve tempo possibile. Questo è il mio compito da deputata di Forza Italia: lavorare per dare a Gela e al suo comprensorio dignità, salute e servizi sanitari all’altezza dei bisogni della comunità. Continuerò a seguire ogni passaggio, affinché alle risorse stanziate seguano atti concreti e tempi certi. Ringrazio ancora il presidente Schifani e l’assessore Caruso per aver contribuito a questo risultato. Questa è la politica che si misura sui fatti. Questa è Forza Italia. Questo è il Governo regionale che lavora per trasformare gli impegni in risultati. Il nuovo ospedale di Gela non deve essere più soltanto una promessa: deve diventare realtà. Grazie, presidente Schifani. Gela merita il suo nuovo ospedale. E noi continueremo a lavorare perché arrivi presto».