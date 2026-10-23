Sicilia, il presidente Mattarella a Palermo per la cerimonia inaugurale del Congresso dell’Unione nazionale degli avvocati amministrtivi

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto al teatro Massimo di Palermo per partecipare alla cerimonia inaugurale del Congresso nazionale dell’Unione nazionale degli avvocati amministrativisti. Al suo ingresso in sala il capo dello Stato è stato accolto da un lungo applauso. Mattarella ha ricambiato con un cenno di saluto alla platea e ai palchi del teatro. Al Massimo sono presenti, tra gli altri, anche il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. (Sac/Dire) (Foto repertorio)