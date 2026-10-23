Terremoti, scossa di magnitudo 4.3 avvertita a Palermo

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita in alcune zone della città di Palermo alle ore 11.51 di oggi. La forte scossa è stata registrata dall’Ingv nel mare Tirreno meridionale tra le Isole Eolie e Ustica, ad una profondità di 24 chilometri. In precedenza, alle 11.04, era stata registrata un’altra scossa di magnitudo 3.3, sempre nella stessa zona, ad una profondità di 9 chilometri. E poco prima una scossa, ancora più forte, di magnitudo 3.9 era stata registrata, alle 10.02, ad una profondità di 25 chilometri. Lo sciame sismico è in corso dalla notte scorsa. Alle 02.10 l’Ingv ha infatti registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 nella stessa zona, ad una profondità di 32 chilometri. (ITALPRESS).