Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita in alcune zone della città di Palermo alle ore 11.51 di oggi. La forte scossa è stata registrata dall’Ingv nel mare Tirreno meridionale tra le Isole Eolie e Ustica, ad una profondità di 24 chilometri. In precedenza, alle 11.04, era stata registrata un’altra scossa di magnitudo 3.3, sempre nella stessa zona, ad una profondità di 9 chilometri. E poco prima una scossa, ancora più forte, di magnitudo 3.9 era stata registrata, alle 10.02, ad una profondità di 25 chilometri. Lo sciame sismico è in corso dalla notte scorsa. Alle 02.10 l’Ingv ha infatti registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 nella stessa zona, ad una profondità di 32 chilometri. (ITALPRESS).
Terremoti, scossa di magnitudo 4.3 avvertita a Palermo
Ven, 23/10/2026 - 12:24
Condividi su: