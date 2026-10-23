Vallelunga. Il Comune inserito nel Fondo regionale per gli Investimenti nei Territori: ottenuto finanziamento di 50 mila euro per riqualificare il centro cittadino

VALLELUNGA. Il sindaco Rosa Izzo ha annunciato alla cittadinanza che “Il Comune di Vallelunga è stato ufficialmente inserito nel Fondo per gli Investimenti nei Territori, istituito dal Dipartimento regionale delle Infrastrutture della Regione Siciliana. ​Grazie a questo importante traguardo, abbiamo ottenuto un finanziamento a fondo perduto di 50.000 €, interamente dedicato alla riqualificazione urbana del nostro centro cittadino”.

La sindaca ha spiegato che, grazie a questi fondi, si interverrà per il restauro della Fontana monumentale del Tritone, per restituire splendore a uno dei simboli più identitari della storia vallelunghese, ma anche per il rinnovo degli arredi urbani di Piazza Umberto, per rendere il cuore del paese ancora più accogliente, decoroso e vivibile per tutti. “​Un passo concreto verso la valorizzazione del nostro patrimonio e il miglioramento del paese che amiamo”, ha concluso la prima cittadina.