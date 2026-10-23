Sicilia, Anas: il 27 ottobre limitazioni sull’autostrada Catania-Siracusa per lavori di manutenzione agli impianti elettrici

Per consentire lavori urgenti di manutenzione della cabina elettrica a servizio di una galleria dell’autostrada Catania–Siracusa, richiesti dalla società e-Distribuzione, martedì 27 ottobre saranno attive limitazioni alla circolazione in direzione Catania.

Nel dettaglio, dalle ore 8:30 alle ore 16:20, sarà chiusa la corsia di sorpasso nel tratto compreso tra il km 15,200 e il km 14,200. Il transito sarà garantito sulla corsia di marcia, secondo le indicazioni della segnaletica di cantiere.

Anas invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e a rispettare i limiti di velocità.