Sanremo 2027, parte il Totonomi su Sisal.it

(Adnkronos) – Urban, pop o cantautorato? In attesa che Stefano De Martino faccia le sue scelte, gli esperti Sisal hanno pronosticato i papabili Big in gara e le loro chance di vittoria. Il totonomi di Sanremo 2027 mette già a confronto mondi musicali e generazioni: tra i possibili artisti attesi all’Ariston primeggiano i protagonisti della scena urban e del grande pop nazionale con in testa Geolier e Marco Mengoni, entrambi appaiati a 4,00 per un potenziale trionfo. Spazio poi alla quota cantautorale che potrebbe, come sempre rivelare, soprese. Dall’urban provengono infatti Mahmood, Lazza, Madame, Blanco, tutti in lizza per una partecipazione e offerti a 9,00 per il trofeo finale. Buone le chance anche per Angelina Mango, Salmo, Sayf (12,00) e per Samurai Jay che, reduce del successo radiofonico del 2026, è a quota 16,00 insieme a Sfera Ebbasta e Anna Pepe che per la prima volta potrebbero calcare il palco sanremese. Attenzione poi alla sorpresa Marracash, la cui partecipazione e possibile vittoria si gioca sulle stesse probabilità (16,00). Forte del successo del documentario a lui dedicato, il King del rap avrà voglia di mettersi in gioco? Se così fosse potrebbe rincontrare Elodie che per la quinta volta tenterebbe di conquistare la vetta. Un suo successo è dato a 20,00 come per Rocco Hunt ft Clementino e Ghali, che dopo il quarto posto del 2024 potrebbe tornare in gara per puntare al podio. Tra rap e contaminazioni urban si fanno strada anche Rkomi, Tedua (25,00); Coez, Fabri Fibra (33,00); Rose Villain, Venerus (66,00). Nomi meno papabili come vincenti, ma la cui partecipazione non è del tutto da escludere. D’altra parte, il pop invece potrebbe schierare i suoi big. Oltre a Mengoni, infatti il totonomi vede in lizza possibili candidati come Elisa, Tananai, Tiziano Ferro e Ultimo, tutti dati a 7,50 per il trionfo. Tra le ipotesi spiccano anche i nomi di Giorgia, Emma e Pinguini Tattici Nucleari, insieme a Cesare Cremonini, il cui esordio tra i concorrenti sarebbe una delle novità più attese: tutti sono quotati a 12,00 per la vittoria. A completare questo ipotetico mosaico pop, tra ritornelli da cantare in coro e interpreti dalle voci riconoscibili, ci sono The Kolors, Achille Lauro e Irama, offerti a 16,00, Sal Da Vinci e Negramaro appaiati a 20,00, Arisa a 25,00, e Max Pezzali e Loredana Bertè a 33,00. C’è poi un Festival che prende forma soprattutto nei desideri del pubblico: quello dei grandi nomi capaci di trasformare un’ipotetica partecipazione in un evento. Laura Pausini è quotata a 9,00 per un eventuale successo, Jovanotti a 20,00, Vasco Rossi e Ligabue a 25,00 ed Eros Ramazzotti a 33,00. Per tutti, fatta eccezione per il rocker di Correggio, sarebbe un ritorno in gara sul palco che li ha visti protagonisti agli inizi delle rispettive carriere, prima dei grandi tour e dei successi da stadio. Suggestioni che, pur restando tutte da confermare, delineano attraverso il totonomi un’edizione che potrebbe passare alla storia. Infine, tra melodia pop e sensibilità indie, anche il cantautorato potrebbe giocare le sue carte. La nuova scuola genovese trova due possibili interpreti in Olly e Alfa, le cui chance di vittoria sono rispettivamente offerte a 9,00 e a 25,00. A loro si affiancano Ermal Meta (20,00), Francesco Gabbani (33,00), Diodato e Simone Cristicchi entrambi a 66,00. Sul fronte più alternativo, tra ironia, sperimentazione e contaminazioni, il totonomi spazia invece da Tonypitony (16,00), a Lucio Corsi e Ditonellapiaga (20,00), fino a Colapesce Dimartino (50,00). Completano questo possibile laboratorio di suoni e linguaggi Emma Nolde, Tamango e Faccianuvola, tutti a 66,00, e Joan Thiele (75,00): nomi che, in caso di partecipazione, potrebbero raccontare il lato meno convenzionale del Festival. E poi ci sono i Jalisse, per i quali il primo traguardo sarebbe tornare in gara. Nel 2027 ricorreranno trent’anni da “Fiumi di parole”: un anniversario che rende ancora più suggestiva l’ipotesi di rivedere il duo tra i Big. In questo caso, gli esperti Sisal guardano proprio all’ingresso nel cast: la presenza dei Jalisse come concorrenti ufficiali è proposta a 30,00.

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