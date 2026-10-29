Sanremo 2027, è partito il toto-Big: tra i nomi Emma, Irama e Ghali

(Adnkronos) – In attesa di sapere quando il nuovo conduttore e direttore artistico Stefano De Martino annuncerà ufficialmente i Big in gara al Festival di Sanremo 2027, sui social e sui siti specializzati la corsa alle anticipazioni e alle ipotesi è già entrata nel vivo. Nei rumors raccolti dall'Adnkronos, ci sono alcuni nomi che ricorrono con maggiore insistenza. Nella rosa dei 23 artisti, che De Martino ha già detto più volte di essere determinatissimo a non sforare per arrivare ad un festival con 24 Big (con l'aggiunta del vincitore di Sanremo Giovani), sarà prevalente la generazione under 35 con qualche incursione tra i quarantenni e poche presenze over. Ma soprattutto, nelle parole del direttore artistico, la scelta avverrà partendo dalle canzoni. Così si parla, nonostante le smentite estive, di un possibile ritorno di Annalisa a due anni dal Sanremo che le regalò il terzo posto con 'Sinceramente'. Anche il nome di Emma Marrone, che manca dal festival dal 2024 quando gareggiò con 'Apnea', è entrato di diritto nel toto-Big anche per il rapporto di amicizia consolidato che la lega a De Martino. Un altro nome che ricorre negli ambienti musicali è quello di Irama, che tornerebbe al festival per la settima volta (la prima nel 2016 tra le Nuove Proposte con 'Cosa resterà', l'ultima nel 2025 con 'Lentamente'), dopo il debutto tra i giudici di 'X Factor'. Si parla poi del possibile ritorno in gara di Ghali, dopo il quarto posto del 2024 con 'Casa mia'. Ricostruzioni enigmatiche continuano a circondare il nome di Salmo, dato prima per vicino a un debutto in gara, poi lontano, poi di nuovo in lizza. E se qualcuno non ha perso la speranza di rivedere in gara Achille Lauro (per molti improbabile perché impegnato nella costruzione dello show in due puntate che lo vedrà protagonista su Rai1 con l'anno nuovo), dalla scena romana potrebbero comunque arrivare Gazzelle, dopo l'esordio all'Ariston del 2024 con 'Tutto qui', e Ariete, anche lei con un solo precedente al festival, nel 2023 con 'Mare di guai'. Un altro ritorno di cui si vocifera con insistenza è quello dei The Kolors, dopo un anno di assenza dal festival (ci erano stati l'ultima volta nel 2025 con 'Tu con chi fai l'amore'). E, mentre in tanti sperano che Geolier perdoni il festival e decida di tornare in gara dopo il secondo posto del 2024 dietro ad Angelina Mango (anche lei data tra i papabili per il festival 2027), la band napoletana potrebbe essere l'unica presenza campana al festival di De Martino, nonostante siano circolati anche i nomi di Rocco Hunt, Clementino, Nu Genea e La Niña.



E se sarà difficile rivedere al prossimo festival Blanco o assistere al debutto all'Ariston di Anna Pepe, potrebbe invece fare la sua terza partecipazione in gara Tananai, dopo il leggendario ultimo posto del 2022 con 'Sesso occasionale' e la riscossa del 2023, quando arrivò quinto con 'Tango'. Così come Rkomi, già presente in gara nel 2022 con il brano 'Insuperabile' e nel 2025 con 'Il ritmo delle cose'. Sulle ali del grande successo estivo di 'Bossa Nostra', è fortemente indiziata per un posto in gara anche Gaia, dopo le esperienze del 2021 con 'Cuore amaro' e del 2025 con 'Chiamo io chiami tu'. Circola anche il nome di Arisa: per lei sarebbe la nona volta in gara. Mentre Sarah Toscano, anche lei al centro delle indiscrezioni, vanta una sola partecipazione a Sanremo nel 2025 con 'Amarcord'. Potrebbero invece debuttare all'Ariston la cantautrice toscana Emma Nolde (già vicina al festival lo scorso anno ma poi non entrata nella rosa finale dei 30 scelti da Carlo Conti), la cantautrice catanese Anna Castiglia e il cantautore del varesotto Centomilacarie. E se le voci di corridoio parlano di un festival che non farà concessioni alla vecchia guardia sanremese, Sanremo 2027 potrebbe puntare su una 'over' all'insegna del cantautorato raffinato come Nada. Nel mare di indiscrezioni, non c'è ancora nulla di assodato. Basti pensare che per le candidature dei Big c'è tempo fino al 23 novembre. E anche quello che sembra certo ora potrebbe non esserlo tra un mese, così come niente esclude che una sessione decisiva in studio di registrazione possa fare atterrare all'Ariston uno o più artisti dati per inarrivabili in questo momento. E come sempre nelle settimane decisive per la selezione, anche quest'anno non mancano gli artisti che nelle interviste confessano il desiderio di tornare a Sanremo: da Mario Biondi a Paola Turci, da Elettra Lamborghini a Cristina D'Avena, da Rita Pavone a Jessica Morlacchi. Compresi gli immancabili Al Bano e Jalisse. Ma mai come quest'anno, con 23 posti in gara, la selezione sarà dura e all'insegna del thrilling fino all'ultimo giorno.

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