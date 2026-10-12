Salone Parigi, Zeekr svela la 9X, manifesto di nuova visione ‘Luxury’

(Adnkronos) – E' un debutto in grande stile quello del marchio cinese Zeekr al Salone di Parigi, una presenza che si inserisce sull’onda di una forte crescita nel mercato europeo. Infatti nei primi nove mesi del 2026, il brand alto di gamma del gruppo Geely – che ha superato le 930.000 consegne a livello mondiale – ha registrato un incremento delle consegne del 200% su base annua con una presenza in 22 mercati europei, dopo i recenti debutti in Finlandia, nei Paesi baltici, in Polonia e in Austria. L'obiettivo è quello di portare la propria rete a 200 punti vendita entro la fine del 2026, per arrivare a coprire il 95% dell’Europa entro fine anno. In parallelo l'offerta è passata da due a cinque modelli, fra cui l'ammiraglia Zeekr 9X che è al centro dello stand parigino . Si tratta del primo modello di lusso del brand e massimo interprete della visione "A New Class of Luxury" che dopo l’anteprima europea al Monaco Yacht Show di settembre, debutta ora in un salone automobilistico europeo con le prime 200 vetture prenotate ancora prima che fossero annunciati i prezzi. A Parigi la affianca la nuova Zeekr 7X, evoluzione del modello più venduto del brand in Europa, che ha da poco superato le 200.000 unità prodotte nel mondo. Come sottolinea Lothar Schupet, CEO di Zeekr Europe, "il debutto al Salone di Parigi è uno dei momenti più significativi di un anno di espansione davvero entusiasmante per Zeekr in Europa. La crescita del 200% registrata nel 2026 arriva in una fase in cui la clientela premium è sempre più esigente nei confronti della propria auto, chiedendo più tecnologia, più prestazioni, più cura artigianale. Il lancio della 9X rappresenta la sintesi di queste qualità in una nuova classe di lusso per i clienti europei e segna l’avvio della fase successiva dell’espansione strategica di Zeekr in Europa." Il cuore della 9X è la tecnologia Super Hybrid, che affianca l’emozione della guida elettrica alla potenza di una supercar . Costruita su un’architettura a 900 V, la 9X offre prestazioni da supercar: fino a 897 CV, da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi e 240 km/h di velocità massima, con un’autonomia in sola modalità elettrica fino a 179 km, la migliore della categoria, e 737 km complessivi nelle modalità di guida combinata. Con una potenza fino a 330 kW, la ricarica ultraveloce a corrente continua porta la batteria dal 10 all’80% in circa 9,5 minuti.Con la Zeekr 9X nasce anche lo Zeekr 9X Owners Club, un programma riservato ai proprietari e pensato per rendere ancora più semplice e comoda l’esperienza di possesso quotidiana. Grazie a una selezione accurata di vantaggi e servizi, l’Owners Club estende l’assistenza oltre la vettura, aiutando i clienti a risparmiare tempo e a vivere con maggiore serenità. A Parigi Zeekr presenta inoltre la nuova partnership con N-Dream, la società che ha creato AirConsole, per portare sulle vetture del marchio la principale piattaforma di gaming per l’auto. Entro la fine del 2026 Zeekr inizierà a introdurre AirConsole su una selezione di modelli europei; il servizio sarà disponibile per i clienti abbonati al pacchetto Zeekr Connected Premium, l’upgrade di Zeekr per i servizi digitali e di connettività avanzati a bordo.

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