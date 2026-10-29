Salerno, crolla tratto di un viadotto in autostrada: nessun ferito ma traffico in tilt

(Adnkronos) – Il cedimento di una parte del viadotto lungo il raccordo autostradale tra Salerno e Avellino – punto di congiunzione tra l'A2 e l'A30 – si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 29 ottobre. Il distacco di una porzione del ponte ha causato danni ad un'auto in transito – una Smart – ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Coinvolti nel crollo anche alcuni mezzi pesanti, secondo una prima ipotesi il cedimento potrebbe essere stato causato dall'urto di un camion che trasportava un escavatore. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e il traffico è completamente in tilt in entrambi i sensi di marcia. Il ponte interessato è il numero 11 al km 6+350 nel territorio comunale di Salerno.

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