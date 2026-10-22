Rossi (Ucbm): “La Giunta itinerante per conoscerci e sviluppare collaborazioni”

(Adnkronos) – "È un piacere accogliere qui la Giunta itinerante del Codau, in questa nuova modalità di svolgere le riunioni di Giunta negli atenei, per visitarli, conoscersi e far nascere nuove idee e collaborazioni". Lo ha detto Andrea Rossi, amministratore delegato e direttore generale dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, in occasione della riunione della Giunta del Codau, ospitata dall'ateneo romano. L'incontro ha riunito i rappresentanti dell'organismo dei direttori generali delle università italiane, con una giornata dedicata alla conoscenza delle strutture dell'Università Campus Bio-Medico di Roma e al confronto sulle attività e sulle prospettive di collaborazione tra gli atenei. "Colgo l’occasione di questa giornata per fare un grande 'in bocca al lupo' al nuovo presidente del Codau, Vincenzo Tedesco, ai vicepresidenti Lucia Colitti e Pietro Di Benedetto, e a tutti i colleghi della Giunta", ha affermato Rossi richiamando il ruolo dell'organismo nel sistema universitario italiano. "Il Codau rappresenta un'esperienza molto utile per l'intero sistema universitario italiano. Dopo due mandati come rappresentante delle università non statali, adesso mi occupo dei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e il Ministero della Salute: è un onore partecipare alla Giunta con questo incarico e spero di poter dare il mio contributo a tutti i colleghi", ha spiegato. Un passaggio è stato infine dedicato ad Antonella Rago, direttrice generale della Lum, subentrata nella rappresentanza delle università non statali. "A lei spetta ora il compito di portare avanti questa stretta sinergia e collaborazione tra gli atenei del sistema", ha concluso Rossi.

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