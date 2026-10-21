Ronaldo il Fenomeno sorprende anche nel tennis: il video in campo conquista pure Djokovic

(Adnkronos) – Era ricordato per gol, dribbling e accelerazioni devastanti, ma Ronaldo Luís Nazário de Lima, per tutti il "Fenomeno", continua a stupire anche lontano dai campi di calcio. L'ex attaccante brasiliano ha infatti pubblicato sui propri profili social un video che lo ritrae durante un allenamento su un campo da tennis in terra rossa. Le immagini mostrano un Ronaldo a suo agio con la racchetta con un diritto eseguito con una buona tecnica ed anche un discreto servizio. Ad accompagnare il filmato, un messaggio semplice ma eloquente: "Solo un altro giorno in campo. Il GalacticosOpen è dietro l'angolo", da parte del Team Head Brasile. Il video ha rapidamente attirato l'attenzione degli appassionati, raccogliendo migliaia di interazioni. Tra queste spicca anche il "mi piace" di un osservatore d'eccezione come Novak Djokovic, uno che di tennis se ne intende eccome. Nessuno pensa davvero a un confronto con Djokovic o Jannik Sinner, ma la fluidità dell'esecuzione ha spinto più di qualcuno a scherzare sui social: "Ronaldo come Sinner?".

La passione di Ronaldo per il tennis non è certo una novità. Già nei mesi scorsi il campione brasiliano aveva annunciato il proprio ingresso in una nuova avventura imprenditoriale legata al mondo della racchetta. "Sono passati 15 anni da quando ho lasciato il campo e gli sport continuano a portarmi verso nuove sfide. Questa volta è la mia passione per il tennis che sta raggiungendo un nuovo livello", aveva dichiarato. Ronaldo ha infatti assunto un ruolo di primo piano come presidente di Head Brasile, prendendo il controllo delle operazioni del marchio nel Paese sudamericano. Al suo fianco c'è l'ex tennista brasiliano Bruno Soares, con cui punta a rafforzare la presenza del brand e a sostenere la crescita dei giovani talenti. "Insieme rafforzeremo Team Head in Brasile, portandolo ancora più vicino alla comunità sportiva e investendo nell'allenamento di nuovi atleti, contribuendo allo sviluppo degli sport da racchetta", aveva spiegato l'ex fuoriclasse. Dalle magie sui campi da calcio ai colpi sulla terra rossa, Ronaldo continua dunque a dimostrare che il talento, anche quando cambia sport, resta sempre riconoscibile. E chissà che il prossimo applauso, oltre a quello dei tifosi, non arrivi ancora una volta dal mondo del tennis che conta.

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