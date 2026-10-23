Salute

Roma, esplosione in palazzina a Ostia: un ferito

AdnKronos

Roma, esplosione in palazzina a Ostia: un ferito

Ven, 23/10/2026 - 23:10

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(Adnkronos) – Esplosione in una palazzina in viale Vasco de Gama a Ostia, sul litorale romano. Nella deflagrazione è rimasta ferita una persona che è stata soccorsa e medicata sul posto. Dalle prime informazioni non ci sarebbero altre persone coinvolte. Sul posto polizia, vigili del fuoco e 118.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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