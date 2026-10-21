Psg tripla tegola, per Kvaratskhelia rottura legamento del crociato, ko anche Dembélé e Marquinhos

(Adnkronos) – E' arrivata la conferma del grave infortunio per l'attaccante del Psg Khvitcha Kvaratskhelia. Il campione georgiano, uscito dal campo dopo un'ora di gioco, dopo un violento scontro con Xavi Espar, ieri sera nel corso della vittoria della squadra di Luis Enriuque contro il Barcellona per 4-2, ha riportato la "rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro". L'ex giocatore del Napoli "sarà sottoposto a un intervento chirurgico nei prossimi giorni", ha reso noto il club francese in un report medico. Per Kvaratskhelia di fatto la stagione è già finita. Per quanto riguarda, invece, Ousmane Dembélé e Marquinhos, anch'essi infortunatisi nel corso della stessa partita. Il primo ha riportato "una lesione alla coscia sinistra", il secondo una "lesione alla coscia destra". Entrambi dovranno sottoporsi a cure "nelle prossime settimane", fa sapere il Psg.﻿

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)