Princigalli (Inail): “Apertura centro dell’Aquila tappa fondamentale assistenza protesica di prossimità”

(Adnkronos) – "E' un punto di arrivo, ma è soprattutto un punto di partenza. L'apertura del centro di assistenza rappresenta una tappa assolutamente fondamentale nel percorso del nostro modello evolutivo di presa in carico protesica e riabilitativa. Con questa struttura arriviamo a sette punti di assistenza che si affiancano ai centri protesici Inail, consentendoci di essere più vicini agli assistiti, alle loro famiglie e ai luoghi di vita e di cura”. Lo ha dichiarato Domenico Princigalli, direttore centrale Assistenza protesica e riabilitazione dell’Inail, partecipando all’inaugurazione del nuovo presidio protesico a L'Aquila. “In questo modo diventa più semplice assicurare l'assistenza protesica, la fornitura di ausili, la consulenza specialistica e la manutenzione dei dispositivi a minore complessità rispetto a strutture come il Centro Protesi di Budrio. Così garantiamo la massima prossimità: non si riducono soltanto i chilometri da percorrere, ma si rende il servizio più accessibile e si velocizza la capacità di risposta dell'Istituto ai bisogni dell'assistito”, ha sottolineato Princigalli.

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