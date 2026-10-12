Prima mondiale della smart#2

(Adnkronos) – La smart #2 completamente elettrica celebra la sua prima mondiale al Salone dell’Auto di Parigi, segnando il ritorno della due posti urbana ultracompatta piu' famosa di sempre. Trent’anni dopo la presentazione nella capitale francese del concept originale, il marchio ripropone la formula che ha caratterizzato la fortwo: dimensioni ultracompatte, due sedili e ruote agli angoli della carrozzeria, ora abbinate a una piattaforma sviluppata appositamente per la propulsione elettrica. La nuova Electric Compact Architecture, denominata ECA, ospita un motore elettrico posteriore da 60 kW e 130 Nm di coppia, con trazione sulle ruote posteriori. La batteria al litio-ferro-fosfato da 35,8 kWh punta a un’autonomia combinata fino a 290 chilometri nel ciclo WLTP, un valore che il costruttore indica ancora come obiettivo. La ricarica rapida in corrente continua raggiunge i 65 kW su tutte le versioni e consente, secondo i dati comunicati dal marchio, di passare dal 10 all’80% in 20 minuti. In corrente alternata, la versione Pure dispone di un caricatore da 7,4 kW, mentre dalla Pure+ la potenza sale a 11 kW. La funzione Vehicle-to-Load permette inoltre di alimentare dispositivi elettrici esterni compatibili. La sospensione posteriore a cinque bracci, una prima nella categoria, favorisce una guida sicura e composta sia in città sia in autostrada. Insieme al baricentro basso, ottenuto grazie alla batteria collocata nel pianale, questa architettura consente una geometria dello sterzo diretta, con benefici per la maneggevolezza e il comfort. L’abitacolo integra uno schermo centrale da 10,1 pollici e una strumentazione digitale da 8,8 pollici, con connettività 4G, Wi-Fi e Bluetooth e un pacchetto di servizi connessi della durata di otto anni. Nella plancia trova posto anche lo smart Pillar, un supporto sul quale fissare piccoli accessori. Nei mercati europei, la smart #2 debutterà con tre allestimenti principali: Pure, Pure+ e Premium, affiancati dalla Couture Edition limitata a soli 999 esemplari in Europa, caratterizzata dalla verniciatura Atelier White Matte, dal tetto Platinum Gold e dai cerchi da 16 pollici con dettagli dorati. Al top della gamma troviamo la smart #2 Premium che introduce il tetto in vetro, i sedili in pelle sintetica riscaldati per conducente e passeggero e un impianto audio Sennheiser a sette altoparlanti. Sono disponibili ulteriori combinazioni cromatiche, comprese finiture bicolore della carrozzeria abbinate agli interni.

«La nuova smart #2 segna il ritorno di una vera icona dell’automobile, reinterpretata per le città di oggi», afferma Wolfgang Ufer, amministratore delegato di smart Europe. «Riprende tutto ciò che rendeva unica la smart fortwo, portandone l’idea originale in una nuova era».



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