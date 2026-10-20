Pichetto Fratin: “L’impianto Aliplast di Modena modello da replicare in Italia”

(Adnkronos) – “È da replicare nel Paese, dobbiamo farne tante di queste”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell’inaugurazione a Modena di R3GID, il nuovo impianto di Aliplast, società controllata dal Gruppo Hera, dedicato al riciclo delle plastiche rigide. “È un modello – ha spiegato – sia per quanto riguarda la termovalorizzazione, l’utilizzo del calore del termovalorizzatore, l’utilizzo delle acque depurate e che quindi vanno in riciclo”. Per il ministro si tratta di un investimento da circa 50 milioni di euro, sostenuto anche da un contributo pubblico di quasi 8 milioni attraverso i fondi del Pnrr. L’impianto può trattare fino a 30mila tonnellate di polimeri riciclati all’anno.

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