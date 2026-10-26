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Pd, domani Goffredo Bettini alle 11 all’Adnkronos

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Pd, domani Goffredo Bettini alle 11 all’Adnkronos

Lun, 26/10/2026 - 12:42

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(Adnkronos) – Goffredo Bettini, tra i fondatori del Pd, sarà domani, 26 ottobre, al Palazzo dell'Informazione di piazza Mastai a Roma, ospite di 'AdnTalks', il format in diretta sul sito internet e sul canale YouTube dell'Adnkronos. A intervistarlo sarà il direttore Davide Desario. La diretta avrà inizio alle 11.  
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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